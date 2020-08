Corinthians volta atrás e anuncia manutenção do time de basquete

(Foto: Beto Muller/NBB)









Quase três meses após anunciar o fim do projeto, o Corinthians voltou atrás e confirmou a inscrição do time de basquete na disputa do Campeonato Paulista. Diante da crise por conta da pandemia de coronavírus, o clube havia encerrado a equipe, mas voltará às quadras com um elenco formado por jovens da base sub-20 e comandado pelo técnico Vitor Galvini. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, através das redes sociais.





- Quando ninguém acredita, o Corinthians reage. É na nossa base e na raça Corinthiana que encontramos a força para retomar as atividades paralisadas pela Pandemia, e para manter viva a tradição e as glórias do Basquete no Parque São Jorge. Na base da raça e do trabalho com responsabilidade, confirmamos a participação no próximo Campeonato Paulista com a equipe predominantemente sub-20, comandada pelo treinador Vitor Galvani. Um passo importante para dar espaço e observar os atletas da nossa categoria de base. Continuamos nos planejando e nos organizando para ter um Corinthians Basquete competitivo por toda temporada. Tamo junto, Fiel! – disse o clube, em post nas redes sociais.





Após o cancelamento da reta final do NBB por conta da pandemia de coronavírus, o Corinthians, através do presidente Andrés Sanchez, anunciou o fim do projeto, sem a renovação dos contratos com os jogadores da equipe. Até a paralisação da competição, o time era o sétimo na tabela, garantido nos playoffs. Na temporada, havia sido vice-campeão paulista e vice-campeão da Liga Sul-Americana.





O Corinthians é quatro vezes campeão masculino de basquete. A equipe voltou à ativa em 2018, ano em que Andrés voltou à presidência, e garantiu vaga no NBB depois de conquistar a Liga Ouro.





Os atletas amadores de basquete do Corinthians também sentiram os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O Timão decidiu suspender os pagamentos das ajudas de custos dos jovens de todas as modalidades.





