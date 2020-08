Coritiba demite técnico e diretor de futebol após derrota para o Corinthians

O Coritiba anunciou a demissão do técnico Eduardo Barroca e também do diretor de futebol, Rodrigo Pastana, após a derrota de 3 a 1 para o Corinthians, na noite desta quarta-feira. Com o resultado, o Coxa segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, ainda sem pontuar. Além disso, o clube chegou a seis derrotas seguidas. A confirmação da demissão foi feita pelas redes sociais do clube.

Barroca deixa o Coritiba após 11 vitórias, três empates e oito derrotas, com 54% de aproveitamento.

A permanência de Barroca e de Rodrigo Pastana já estava comprometida desde a derrota de 1 a 0 para o Flamengo, na terceira rodada. A diretoria se reuniu um dia após o jogo no Couto Pereira e decidiu por mais um voto de confiança.

O auxiliar técnico Mozart comanda a equipe de forma interina contra o Bragantino, pela quinta rodada do Brasileiro, no próximo sábado.

Entre os nomes que aparecem como preferidos estão o de Jorginho para treinador e William Thomas e Ruy Costa para o departamento de futebol, segundo o blog da Nadja. Jorginho foi o técnico do acesso do Coritiba no ano passado, mas diretoria e treinador não conseguiram chegar a um acordo para sua manutenção em 2020.

Eduardo Barroca chegou ao Coritiba após a diretoria não renovar com Jorginho, o técnico do acesso à Série A. Antes de chegar ao Coxa, Barroca construiu a maior parte da carreira na base. Ele tinha sido técnico de apenas dois times profissionais, Botafogo (27 jogos) e Atlético-GO (nove jogos).

Além de ocupar a lanterna do Brasileirão, o Coritiba também decepcionou nas outras duas competições de 2020. Caiu diante do Manaus logo na primeira fase da Copa do Brasil e perdeu para o maior rival, o Athletico, na decisão do Campeonato Paranaense.

Antes da derrota para o Corinthians, o Coritiba já tinha perdido para Internacional (1 a 0), Bahia (1 a 0) e Flamengo (1 a 0).

Barroca no Coritiba

Coritiba 2x1 FC Cascavel (Paranaense)

Coritiba 1x1 Rio Branco-PR (Paranaense)

Paraná 0x1 Coritiba (Paranaense)

Coritiba 1x1 Operário-PR (Paranaense)

Londrina 2x3 Coritiba (Paranaense)

Coritiba 6x1 União Beltrão (Paranaense)

Manaus 1x0 Coritiba (Copa do Brasil)

Cascavel CR 3x2 Coritiba (Paranaense)

Coritiba 2x0 Cianorte (Paranaense)

Toledo 1x1 Coritiba (Paranaense)

PSTC 0x1 Coritiba (Paranaense)

Coritiba 4x0 Athletico (Paranaense)

Paraná Clube 0x1 Coritiba (Paranaense)

Coritiba 2x1 Paraná Clube (Paranaense)

Cianorte 2x3 Coritiba (Paranaense)

Coritiba 2x0 Cianorte (Paranaense)

Athletico 1x0 Coritiba (Paranaense)

Coritiba 1x2 Athletico (Paranaense)

Coritiba 0x1 Internacional (Brasileirão)

Bahia 1x0 Coritiba (Brasileirão)

Coritiba 0x1 Flamengo (Brasileirão)

Corinthians 3x1 Coritiba (Brasileirão)

