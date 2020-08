CSA tem 18 atletas com Covid-19 e jogo contra a Chapecoense é adiado pela CBF

(Foto: Augusto Oliveira/ASCOM CSA)





O CSA divulgou nota oficial nesta terça informando que mais nove atletas testaram positivo para Covid-19 nos exames feitos no último domingo. Há um surto no clube.

Assim, o jogo da Série B entre Chapecoense e CSA, marcado para esta quarta, foi adiado pela CBF. O time alagoano não tem jogadores suficientes para montar o grupo que viajaria para Chapecó.

Sexta, outros nove atletas receberam a informação que estavam infectados e agora são 18 no total. De acordo com o médico do CSA, Fábio Lima, todos os jogadores estão clinicamente bem.

Presidente do CSA, Rafael Tenório falou sobre a situação.

- Felizmente, os atletas estão todos assintomáticos. A CBF já adiou essa partida. Estamos vendo para quando será marcada, mas vai dar tudo certo. Vamos testar os que deram positivo primeiro pra ver se terão condições de entrar em campo na terceira rodada - comentou o dirigente.

Notas oficiais

Confira na íntegra a nota oficial assinada pelo Departamento Médico do CSA:

O Centro Sportivo Alagoano informa que mais 9 atletas tiveram diagnostico positivo para Covid-19 nos testes promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol, realizados na manhã de domingo, 09/08.

Tendo em vista que outros 9 atletas já estavam positivados, na testagem realizada pela CBF após a partida contra o CRB, na última quarta-feira, dia 05/08. Os resultados emitidos hoje inviabilizam a realização da partida contra a Chapecoense marcada para amanhã, quarta-feira (12/08).

Lembrando que todos os positivados estão clinicamente bem e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do CSA.

Chape

A Chapecoense também divulgou nota, disse entender perfeitamente o motivo do adiamento do jogo e manifestou total solidariedade ao CSA.

A Associação Chapecoense de Futebol recebeu, no início da tarde desta terça-feira (11), o comunicado - por parte da CBF - de que a partida contra o CSA, que aconteceria nesta quarta-feira, às 16h30, na Arena Condá, foi adiada.

A decisão pelo adiamento se deu após a confirmação de mais nove casos positivos de Covid-19 na equipe adversária - totalizando 18 casos.

Diante da situação, a Chapecoense afirma a sua compreensão, expressa o apoio ao CSA e reitera o desejo de rápida recuperação de todos os contaminados - diz a nota da Chapecoense.

CBF

A CBF também divulgou nota no início da tarde desta segunda e confirmou que o jogo Chapecoense x CSA foi adiado.

A Confederação Brasileira de Futebol comunica que a partida entre a Associação Chapecoense de Futebol e o Centro Sportivo Alagoano, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2020, que seria realizada nesta quarta-feira, 12, na Arena Condá, em Chapecó, foi adiada em virtude dos resultados dos testes realizados no elenco do CSA, que constataram, em prova e contraprova, a contaminação por coronavírus de nove jogadores. Estes se somam a outros nove atletas da equipe que haviam sido afastados da primeira rodada da competição por terem testado positivo, totalizando 18 dos 31 inscritos na competição. A viagem do CSA para a cidade catarinense foi cancelada. Oportunamente, a Diretoria de Competições da CBF informará a nova data para realização da partida.

Globo Esporte