Curado da Covid-19, João Gomes Jr. embarca para Portugal na Missão Europa

(Foto: Igo Bione / Divulgação)





A espera de algumas semanas chegou ao fim para o nadador João Gomes Jr. Após ser selecionado para compor o primeiro grupo da viagem para a Missão Europa, em que atletas de alto rendimento do Time Brasil realizam treinamentos em Portugal, o capixaba teve seu exame com resultado positivo para a Covid-19, mesmo estando em casa e tomando todos os cuidados. Assim, ele teve que esperar o final do período de quarentena em São Paulo, onde mora, para poder viajar.

"Nesta última terça-feira (4) refiz o exame de PCR, para confirmar que não tenho mais a Covid-19 ativa. O resultado saiu e agora posso viajar para Portugal. Viajarei na madrugada de sábado. Chegando lá, faremos mais dois dias de quarentena no hotel para em seguida realizar outra vez o exame e estar apto para os treinamentos, que ainda definiremos o plano certinho", comenta João Gomes.

"Foram dias de expectativa para que o exame saísse e eu pudesse dar continuidade aos meu planejamento. Procurei ter o máximo de calma e tranquilidade neste tempo todo, sempre apoiado por minha equipe multidisciplinar", conta o atleta do Esporte Clube Pinheiros. "Os sintomas que eu tive foram perda de olfato e de paladar por um período de 24 horas. No dia seguinte, já tinha os dois sentidos de volta normalmente. Após a confirmação, segui em casa e sem qualquer tipo de sintoma", comentou o nadador de Vitória (ES).

Dono de duas medalhas individuais em Campeonatos Mundiais, prata na Hungria, em Budapeste(2017) e bronze na Coréia do Sul, Gwangju (2019), ambas nos 50 m peito, João Gomes Jr. foi o quinto colocado nos 100 metros peito nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O nadador acumula também títulos de destaque como o ouro nos 100m peito em Lima/2019 e ouro nos 50 m peito nos Jogos Mundiais Militares de 2019 em Wuhan, na China.