Dentro da bolha do US Open, tenista Benoit Paire testa positivo para coronavírus

O tenista francês Benoit Paire está fora do US Open em 2020 após ter contraído o novo coronavírus. Segundo o jornal "L'Équipe", o jogador testou positivo para Covid-19 neste domingo após a realização de testes de rotina a qual os atletas estão sendo submetidos dentro da "bolha" de Nova York. Por esse motivo, o atual 22º colocado do ranking mundial e seu treinador ficarão isolados num quarto do hotel da competição.

Paire estava na "bolha" de Nova York há quase duas semanas, quando se preparou para disputar o Masters 1000 de Cincinnati, realizado nos últimos sete dias no mesmo local, no complexo Billie Jean King no Queen's. O francês chegou a entrar em quadra, mas desistiu logo na estreia do torneio por dores no estômago. No US Open, ele estava programado para estrear na terça-feira e deve ser substituído pelo espanhol Marcel Granollers na chave principal.

A organização do US Open e do Masters 1000 de Cincinnati tem realizado testes periódicos em todos os atletas e acompanhantes dos jogadores ao longo das duas semanas em que estão concentrados num hotel em Nova York. Benoit Paire havia passado por todos os exames com resultados negativos, tendo sido positivo para Covid-19 apenas neste domingo.

Antes do início de Cincinnati, um caso repercutiu muito mal dentro da "bolha" de Nova York, quando dois jogadores, Guido Pella e Hugo Dellien, foram excluídos do torneio por um teste positivo do preparador físico que teve contato com ambos. No entanto, o profissional realizou novamente um teste dois dias depois que não detectou o vírus, indicando que o resultado anterior tinha sido um "falso-positivo".

