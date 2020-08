Dia do Ciclista: Personal Trainer Bruno Sapo lista benefícios de pedalar para a saúde

Dia 19 de agosto é celebrado o Dia Nacional do Ciclista. A data, que homenageia o biólogo Pedro Davison, que morreu atropelado em 2006, em Brasília, enquanto pedalava, também tem como objetivo promover a educação e paz no trânsito, e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte no Brasil. Para o personal trainer Bruno Sapo, o ciclismo é um esporte completo para a saúde física e também mental:

“Além de ser uma prática vantajosa para o meio ambiente, andar de bicicleta fortalece os músculos, articulações, queima calorias, melhora o sistema cardiorrespiratório e ainda alivia o estresse. Também é uma boa alternativa para quem se diz sem tempo e não prioriza atividade física. Você pode usá-la como meio de transporte, ir para o trabalho, faculdade, foge do trânsito e ainda chegará ao seu destino mais disposto”, conta o profissional.

Bruno explica também, que com o ciclismo, é possível trabalhar no mesmo exercício diferentes regiões do corpo, estimulando os músculos das pernas, dos braços e ombros ao mesmo tempo. “Pedalar é um exercício bem completo. Apesar de promover mais benefícios principalmente para os membros inferiores, como quadríceps, posterior da coxa, panturrilha, glúteos, até os músculos do ombro, braço e antebraço são desenvolvidos na atividade”.

Para o personal, andar de bicicleta é ainda uma ótima opção para quem está há muito tempo sem se exercitar e quer sair do sedentarismo. Mas o profissional alerta que este retorno as atividades físicas seja feito de maneira cautelosa e com segurança, para evitar lesões e incidentes: “É importante você respeitar os seus limites, como em qualquer atividade física. Para quem não está acostumado, o ideal é começar com tempos curtos e depois ir aumentando o percurso. Não adianta querer pedalar longas distâncias logo de cara, você vai acabar se frustrando e desistindo em 2 dias’.

Caso a pedalada na rua não seja uma opção para você, por não se sentir seguro ou confortável, Bruno explica que a bicicleta ergométrica em casa também é uma ótima opção: “Mesmo a dificuldade de pedalar em casa sendo menor, já que na rua tem o fator do equilíbrio, a maioria das ruas não são totalmente planas, tem ladeira, descida, buraco, os benefícios podem ser os mesmos. É só você se preocupar com a intensidade que também terá resultados positivos”.

Pedalar requer cuidados e atenção

O personal trainer faz questão de ressaltar que tanto para quem já está acostumado a treinar e pedalar, quanto para quem deseja iniciar a prática do esporte, cuidados básicos jamais podem ser desprezados:

“Uma bicicleta mal ajustada, um banco que fica um pouco mais para baixo e você não consegue esticar a perna inteira, ou está muito alto e te impede de produzir energia no pedal, erro de postura, para tudo isso se requer uma atenção especial para evitar lesões. Vale lembrar também, que a bicicleta é um veículo. Então, além de respeitar as leis de trânsito, andar apenas na faixa permitida, é importante utilizar capacete, luvas e joelheiras, para se proteger em caso de tombo ou acidente’.