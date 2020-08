Divulgado sistema de disputa para a Liga Nacional de Futsal em 2020

Pato Futsal já se prepara para a competição (Foto: Reprodução)







Por Redação Blog do Esporte







A Liga Nacional de Futsal (LNF) divulgou nesta quinta-feira (20) o sistema de disputa para a competição em 2020. A disputa será dividida em três grupos com sete equipes cada.

Para os playoffs classificarão cinco equipes de cada chave, mas a sexta equipe com melhor campanha.

Para a edição deste ano, a LNF conta com algumas equipes novas e alguns retornos. As novidades são a presença do Praia Clube, de Minas Gerais, o Brasília e o retorno do Umuarama. As chaves ficarão assim:

Grupo A

Minas

Intelli Tempersul

Magnus Sorocaba

Corinthians

São José

Brasília

Praia Clube

Grupo B

Carlos Barbosa

Atlântico

Cascavel

Marreco

Joinville

Foz Cataratas

Blumenau

Grupo C

Jaraguá

Assoeva

Tubarão

Umuarama

Joaçaba

Pato

Campo Mourão

A competição tem início neste sábado (22) com o confronto de Campo Mourão x Pato, na Arena UTFPR, às 19h. No domingo (23), o Atlântico enfrenta o Marreco, às 11h15, no Clube Atlântico.