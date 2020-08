Djokovic sofre, mas mantém invencibilidade em 2020 e vai à final em Cincinnati

Foi com muita dificuldade e até mesmo superando problemas físicos, mas Novak Djokovic está na decisão do Masters 1000 de Cincinnati, que é disputado em Nova York este ano por conta da pandemia de coronavírus. O sérvio saiu atrás do placar, viu o rival sacar para o jogo no terceiro set, mas se recuperou e conquistou a vitória sobre o espanhol Roberto Bautista Agut (12º do ranking da ATP) por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (0), em 3h, para avançar à final.

A vitória foi a 22ª de Novak Djokovic na atual temporada. Com o resultado, ele chega à sua quarta final em 2020, somando ainda a ATP Cup (torneio entre nações), o Australian Open e o ATP de Dubai, disputado antes da paralisação do circuito por causa da pandemia. Na decisão de Cincinnati, o sérvio encara Milos Raonic (30º), que superou também nesta sexta o grego Stefanos Tsitsipas (6º) por 7/6 (5) e 6/3. A partida será disputada neste sábado, às 14h (de Brasília) com transmissão do SporTV3.

Novak Djokovic chegou a enfrentar problemas físicos no primeiro set, quando sentiu dores no pescoço, algo que o sérvio tem reclamado desde antes mesmo do torneio - alegou esse motivo para desistir da chave de duplas. O atendimento ao número 1 do mundo chamou a atenção pelos protocolos de segurança estabelecidos, com o uso de máscara e óculos por parte de fisioterapeuta e do jogador.

O jogo

Djokovic começou o jogo sem imprimir um ritmo forte e se surpreendeu com o índice de acerto de Bautista Agut. O espanhol encaixou boas devoluções e saiu na frente, com uma quebra no terceiro game. O sérvio rapidamente subiu o nível e empatou na sequência, em 2/2, no saque do rival. Porém, Agut parecia mais à vontade e se aproveitando de uma insegurança física de Djokovic, quebrou o saque do número 1 do mundo mais uma vez para fazer 4/3 e segurou a vantagem até fechar em 6/4.

Depois de receber atendimento médico, Djokovic pareceu ficar um pouco mais à vontade em quadra. Ainda assim, não teve vida fácil, com Bautista Agut mantendo um altíssimo nível. O segundo set foi novamente equilibrado, mas dessa vez foi o líder do ranking quem saiu na frente com 4/1 e viu o espanhol retomar ao empatar em 4/4. Porém, um mau game de serviço de Agut definiu a parcial, com uma quebra sofrida no 6/4.

Parecia que a partir dali, Djokovic dominaria a parada. Porém, Agut começou o terceiro set melhor e largou com quebra para fazer 2/1. O sérvio respondeu na sequência, empatando a parcial decisiva. O confronto seguiu nos detalhes, com ralis longos e bem jogados. Com mais um break no sexto game, Djoko abriu 4/2 e parecia ter a vitória encaminhada. Porém, depois do 5/3, viu Agut fazer três games seguidos, virar o set e sacar para o jogo em 6/5.

Naquele momento, Djokovic foi ao fundo da quadra algumas vezes parecendo estar passando mal. Ainda assim, viu Agut hesitar nos saques e aproveitou as trocas de bola para angular bem e conseguir uma improvável quebra para empatar e levar a decisão ao tie-break. A perda do game "acabou" mentalmente com o espanhol, que não marcou um ponto sequer e sofreu 7-0 de Djoko.

Globo Esporte