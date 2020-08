Em mais um dia de brilho de Leclerc, relação Vettel x Ferrari tem momento de tensão

(Foto: Bryn Lennon/Getty Images)





Essa era a posição em que não queríamos estar. Falamos disso nessa manhã. Eu vou aguentar firme, mas vocês sabem que vacilaram

A mensagem acima q na transmissão do GP dos 70 anos da F1, neste domingo, foi retirada de uma conversa pelo rádio entre Sebastian Vettel e a Ferrari, e mostrava o descontentamento do piloto com a estratégia escolhida para ele na corrida de Silverstone. Após a bandeirada, Vettel foi convidado a explicar do que estava falando.

- Bom, falamos nessa manhã que não faria sentido parar nos boxes sabendo que voltaríamos no meio do tráfego, e foi exatamente o que fizemos. E tínhamos um pneu duro com 10 volas, então nem fazia sentido parar. Quero dizer: por que colocar o duro para apenas 10 voltas e depois colocar os médios para 20 voltas? Eu estava sem pneus ao fim da corrida e falamos exatamente sobre isso, então não foi o melhor trabalho que poderíamos ter feito hoje - explica Vettel.

Antes disso, Vettel já passava maus bocados na última colocação após um ero que o fez rodar logo na primeira curva tendo largado da 11ª colocação. Bem à frente, Leclerc recebeu a bandeirada em quarto depois de largar em oitavo. Uma nova atuação de destaque do monegasco, que conquistou um pódio de segundo lugar na primeira corrida temporada, na Áustria. Para Charles, a quarta posição neste domingo tem sabor de vitória.

- Estou extremamente feliz hoje. Parece vitória. Claro que não é incrível dizer isso quando você termina em quarto, mas a realidade é que não fomos rápidos o bastante hoje, mas foi impressionante (o resultado). Não sei de onde tiramos esse ritmo, mas fomos velozes nos pneus duros, especialmente no final da vida deles. Extremamente feliz com o trabalho que fizemos hoje - celebra Leclerc.

Globo Esporte