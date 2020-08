Em primeira entrevista no Dortmund, Reinier diz: “Não quero ser um Kaká, quero ser o Reinier”

Emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund, o meia-atacante Reinier voltou a rebater comparações com Kaká em sua primeira entrevista no clube alemão. O mesmo tinha acontecido quando ele foi apresentado no time espanhol no início do ano.

- Não quero ser um Kaká, quero ser o Reinier. É bom ser comparado com um jogador assim, mas quero demonstrar o que sou – afirmou o brasileiro, de 18 anos e que assinou por duas temporadas com o Borussia Dortmund.

- Tinha a possibilidade de ficar na Espanha, mas quando surgiu a opção do Dortmund, não pensei duas vezes. O Dortmund é conhecido por desenvolver jogadores – salientou Reinier.

No papo, Reinier revelou que recebeu uma ligação do ex-atacante Amoroso, ídolo aurinegro, e que isso o deu mais confiança ainda para brilhar no Dortmund.

- O Borussia Dortmund é um grande clube, com um grande estádio e uma grande história. Eu quero ganhar aqui muitos títulos e fazer história. Estarei preparado para qualquer que seja a posição que o treinador (Lucien Favre) precise – observou.

Globo Esporte