Empresa entra com pedido na Justiça para penhorar dinheiro da venda de Gilberto no Fluminense

(Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)





A venda de Gilberto para o Benfica, de Portugal, trouxe um alívio para os cofres do Fluminense, mas o clube corre o risco de não receber os cerca de R$ 9 milhões da operação pelos 50% dos direitos econômicos que tinha do lateral-direito. Na última quinta-feira, a empresa "Brazil Football" entrou na Justiça com um pedido de penhora de R$ 3.447.985,16 do valor para abater uma dívida referente à venda de Gerson para a Roma, da Itália, em 2015.

O processo foi movido em janeiro de 2019 e corre atualmente na 4ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. A empresa alega que o Fluminense assinou uma confissão de dívida em junho de 2017 no valor de R$ 1.889.002,88. No compromisso firmado, o clube teria que pagar um sinal de 5% do débito atualizado até 30 de julho de 2017 e o restante dividido em 36 parcelas mensais a partir de 30 de julho de 2018.

A "Brazil Football" informou que o clube pagou apenas o sinal, no valor de R$ 98.659,98, mas não honrou com nenhuma das 36 prestações mensais. A empresa, então, moveu uma ação judicial cobrando o saldo devedor, além de R$ 200.744,63 de multa e R$ 120.446,78 de juros – com as correções até agosto de 2020, o montante total está em R$ 3.447.985,16. Além disso, há um pedido para a CBF impedir que o Fluminense registre novos jogadores enquanto não quitar a dívida.

Globo Esporte