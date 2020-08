Estreia do PSG no Francês marcada para sábado que vem é adiada para 10 de setembro

(Foto: Getty Images)





O PSG ganhou mais dias para se recuperarem da derrota para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a LFP (Liga de Futebol Profissional) anunciou que a partida que marca a estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, contra o Lens, foi adiada do próximo sábado para 10 de setembro. E o clube mudou desta quarta para a da semana que vem a reapresentação dos jogadores que não forem convocados para os amistosos das seleções na Data-Fifa, caso dos brasileiros, sem compromisso programado sob o comando de Tite.

O jogo diante do Lens é pela segunda rodada. A partida pela primeira, contra o Metz, tinha sido adiada anteriormente de sábado passado para 16 de setembro, por causa da classificação para as semifinais da Champions.

Entre um jogo e outro, o PSG disputa o clássico com o Olympique de Marselha, no dia 13. A equipe de Neymar é a atual tricampeã francesa. O time do sul ficou com o vice-campeonato na temporada passada, interrompida antes do fim dos jogos por causa da pandemia do novo coronavírus.

Globo Esporte