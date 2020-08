Federação Paulista de Atletismo divulga calendário de competições com reinício em setembro

(Foto: Ricardo Bufolin/Pinheiros)





Após meses de paralisação causada pelo novo coronavírus, a Federação Paulista de Atletismo (FPA) divulgou um novo calendário de competições para o restante da temporada. Serão 13 eventos programados para acontecer até o final do ano, sendo o primeiro deles o 8º Torneio Atletismo Paulista (Adulto e Sub-20), marcado para 19 de setembro, no Centro Olímpico, em São Paulo.

Além da oitava etapa do Torneio Paulista, em setembro ainda serão realizados o 2º e o 3º Festival Atletismo Paulista (Sub-20 e Adulto), no dia 26 (datas provisórias), ainda sem locais definidos. O primeiro evento do festival será realizado de forma virtual, no próximo domingo, com uma disputa de arremesso de peso.

Em outubro, mais três torneios estão confirmados. O 9º Torneio Atletismo (Sub-20/Adulto) e o Troféu Bandeirantes (Sub-20/Adulto) estão programados para acontecer no dia 03. Enquanto o primeiro será realizado no Centro Olímpico, o segundo não possui sede. Já o Campeonato Paulista de Atletismo, nas categorias Sub-18 e Sub-23, ocorrerá no dia 31, também no Centro Olímpico.

O Campeonato Paulista Adulto está programado para 21 e 22 de novembro, ainda sem data definida. Para o sub-14 e sub-16, o campeonato nacional também não tem local certo para acontecer, mas com data prevista para 05 de dezembro. Para fechar o calendário da temporada, acontecerá o Paulista Master, marcado para o Centro Olímpico, entre 19 e 20 de dezembro.

A FPA deixou claro que todas as datas foram divulgadas para preparação de todos os atletas e equipes, mas com o alerta de que o calendário ainda é provisório. Tudo depende da situação da pandemia do novo coronavírus e das decisões das autoridades competentes sobre a realização de eventos.

Centro Olímpico, a nova casa do atletismo nacional

O Centro Olímpico será a casa do atletismo brasileiro pelos próximos meses, recebendo diversas competições até o final do ano. Além dos eventos paulistas, o complexo será a sede do GP Brasil e do Troféu Brasil, os dois principais eventos do circuito nacional.

