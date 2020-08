Ferrari deve insistir em protesto contra Racing Point apesar de desistência da Renault

(Foto: Getty Images)





Após semanas de embate contra a Racing Point, a Renault optou por desistir dos protestos no caso em que a equipe britânica foi acusada de utilizar dutos de freio irregulares. No entanto, a Ferrari deve permanecer à frente das queixas, que, até o momento, culminaram com a punição da Racing Point com a perda de 15 pontos no Mundial de Construtores e multa de R$ 2,5 milhões (cerca de 400 mil euros).

Em comunicado, a Renault confirmou a intenção de desistir dos protestos, afirmando que as discussões na definição do novo Pacto da Concórdia, assinado pelas dez equipes na última semana, resguardariam a Fórmula 1 de outros casos de cópia. Antes parte das manifestações, McLaren e Williams também se retiraram do caso.

- Um intensivo e construtivo trabalho entre a Federação Internacional do Automobilismo (FIA), a Renault e todos os acionistas da Fórmula 1 levaram a um progresso concreto no resguardo da originalidade no esporte através do regulamento esportivo e técnico previsto para a temporada de 2021. Alcançar esse objetivo estratégico era nossa prioridade. A controvérsia do início da temporada deve ficar para trás enquanto precisamos focar em um intenso e único campeonato - informou a equipe.

A Racing Point foi acusada pelas rivais de utilizar um sistema de frenagem desenvolvido pela Mercedes, além de ter levantado suspeitas devido à semelhança entre seu atual carro, o RP20, e o W10, carro da Mercedes na temporada passada. O dispositivo passou a ser uma peça listada em 2020, o que significa que deve ser desenvolvido exclusivamente pela equipe que o utilizará.

A Racing Point se defendeu. Informou que utilizou fotos e um sistema de engenharia reversa para desenvolver seu carro. Porém, o argumento não foi aceito pelas autoras do protesto. O ex-chefe do time, Colin Kolles, chegou a afirmar que a Racing Point teria acesso a um modelo em escala real do W10.

Após a definição da pena imposta à Racing Point, a Ferrari também engrossou os pedidos por uma sanção mais severa para a equipe, que obteve a permissão de continuar usando o sistema considerado pelas rivais como uma vantagem. Caso de fato insista com os protestos, a escuderia italiana terá a questão levada para a Corte de Apelação da FIA.

Globo Esporte