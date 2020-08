Fifa faz mudanças nos calendários de seleções e cria nova data temporária no começo de 2022

A Fifa aprovou nesta terça-feira uma série de mudanças do calendário de seleções, tanto masculinas como femininas, devido às mudanças causadas pela pandemia do coronavírus. Basicamente, criou temporariamente uma nova Data Fifa no começo de 2022, em substituição a que abre no próximo dia 31 de agosto deste ano, na qual apenas clubes da Uefa serão obrigados a liberar atletas devido a disputa da Liga das Nações.

“Essas mudanças resultam de um amplo processo de consulta com as confederações de futebol e grupos de interesse e se materializaram em propostas concretas da Fifa e do grupo de trabalho das confederações sobre o Covid-19, que seguiram o princípio de aplicar uma abordagem personalizada e flexível às confederações, refletindo as diversas situações causadas pela pandemia em todo o mundo. O grupo de trabalho da Fifa e das confederações no Covid-19 continuará monitorando os desenvolvimentos em cada confederação e fará novas propostas ao Conselho, se necessário”, diz um trecho do comunicado.

Confira abaixo as mudanças:

Calendário internacional masculino

Substituição do período de 31 de agosto a 8 de setembro de 2020 por outro que cobre de 24 de janeiro a 1 de fevereiro de 2022 para todas as confederações, exceto a Uefa. Isso implica que as associações membros dessas confederações (tirando a Uefa, que terá a disputa da Liga das Nações nesse período) não são obrigadas a ceder aos jogadores em setembro de 2020.

Inclusão de um novo período em janeiro de 2022 para a Copa das Nações Africanas, cujas datas serão fixadas posteriormente.

Inclusão de novas datas para a Copa Ouro Concacaf 2021 (as rodadas preliminares serão disputadas de 2 a 6 de julho de 2021 e a rodada final, de 10 de julho a 1º de agosto de 2021) e a cessão obrigatória de jogadores a partir de 28 de junho de 2021.

Calendário Internacional Feminino

Substituição das datas do Torneio Olímpico de Futebol Feminino, originalmente programado para 22 de julho a 7 de agosto de 2020, pelas novas datas: 21 de julho a 6 de agosto de 2021.

