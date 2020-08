FMF cancela Troféu Inconfidência, Cruzeiro abre mão de título, e Uberlândia é declarado campeão

Horas depois de cancelar a partida final entre Cruzeiro e Uberlândia, a Federação Mineira, em conjunto com os dois clubes, decidiu encerrar o Troféu Inconfidência sem uma partida final e declarou o Uberlândia, com o consentimento da Raposa, como campeão da competição. O ofício da FMF foi divulgado no começo da tarde desta quarta-feira.





A decisão foi tomada depois que o clube do Triângulo Mineiro anunciou, na noite de terça-feira, que jogadores estão infectados com o novo coronavírus. Além disso, não existiam datas disponíveis - devido à participação da Raposa na Série B - de marcação de uma nova data para a realização da partida.





Considerando que, no referido ofício, a equipe do Cruzeiro, em atitude de louvável solidariedade, se dispõe a abrir mão da disputa da partida final válida pelo Troféu Inconfidência, concedendo à equipe do Uberlândia Esporte Clube o título de Campeã do Troféu Inconfidência, desde que não haja nenhuma sanção regulamentar e/ou disciplinar em virtude desta não realização.





O Uberlândia apresentou 13 casos detectados de Covid-19, mesmo que assintomáticos, nas duas últimas baterias de exame. A Federação considerou que não havia tempo hábil para a realização da contraprova para confirmação dos diagnósticos e tomou a decisão de cancelar o torneio.





A decisão de cancelar o torneio também teve chancela do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais e da Procuradoria Geral.

Troféu Inconfidência

Uma das novidades do futebol mineiro em 2020, o Troféu Inconfidência foi criado a pedido dos clubes do interior, que tinham interesse em fazer mais jogos, a disputa entre quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados da fase de classificação do Campeonato Mineiro foi criada.





O formato conta com confrontos entre o quinto e oitavo e o sexto e o sétimo lugares, em semifinais e decisão em jogo único. Empate leva a definição para a disputa de pênaltis.





O Cruzeiro, que terminou o estadual em quinto, venceu o Patrocinense em uma das semifinais, e o Uberlândia bateu o Boa Esporte nos pênaltis no outro confronto. O time do Triângulo Mineiro, com este resultado, pode ficar com a quinta vaga da Copa do Brasil.





Globo Esporte