Fora do Q3 de novo, Sebastian Vettel segue sem respostas sobre sua "nervosa" Ferrari

(Foto: Getty Images)





"Não consigo responder."

Com esta frase, o alemão Sebastian Vettel respondeu quando perguntado o porquê de sua Ferrari não corresponder durante a classificação do GP da Espanha. Mesmo com o chassi trocado após a detecção de uma rachadura no carro usado anteriormente, o tetracampeão acabou eliminado no Q2 em 11º lugar, a apenas 0s002 do décimo colocado Daniil Kvyat (AlphaTauri). O piloto da Ferrari largou entre os dez primeiros em apenas três das seis etapas da Fórmula 1 em 2020.

O GP da Espanha de Fórmula 1 começa às 10h10 (de Brasília) deste domingo, com transmissão ao vivo pela TV Globo. A narração será de Cleber Machado, com comentários de Luciano Burti. O ge também mostra a corrida em vídeo.

- O primeiro setor estava bom, mas depois no meio o carro começou a ficar cada vez mais nervoso. Sofri em particular na curva 7, perdendo a traseira no meio do caminho, então foi difícil avaliar a velocidade a ser carregada. A curva 5 também foi muito complicada para mim à tarde. Esse é o setor do meio e, no último setor, ficou melhor no fim, mas ainda é muito difícil encontrar o equilíbrio certo. Foi uma das melhores sessões deste fim de semana, mas obviamente ainda não foi boa o suficiente - disse Vettel, que vai largar duas posições atrás do companheiro Charles Leclerc.

Apesar dos problemas, Vettel garante que não vai jogar a toalha e seguir trabalhando com afinco para tentar melhorar seu desempenho e o do carro na sequência do campeonato - este será o último ano do alemão na Ferrari, que não renovou o contrato com o piloto.

- Existem algumas coisas para as quais eu realmente não consigo responder. Mas estou tentando fazer tudo que posso e ignorar todas as coisas que podem não estar certas e fazer o melhor que posso. Isso é tudo que posso fazer no momento - resignou-se o tetracampeão.

Passadas cinco corridas da temporada 2020, Sebastian Vettel ocupa uma modestíssima 13ª colocação na classificação geral, com apenas dez pontos. Já Charles Leclerc subiu duas vezes ao pódio e está em quarto na tabela, com 45 pontos.

