Fulham vence Brentford na prorrogação e conquista acesso à primeira divisão inglesa

(Foto: Matthew Childs/Reuters)









Comemora o Fulham. Após uma temporada na segunda divisão, a equipe londrina está de volta ao Campeonato Inglês. A classificação veio após o time vencer o Brentford por 2 a 1 na prorrogação da final dos playoffs de promoção, realizada em Wembley. A fase de mata mata decidiu a última vaga da elite após Leeds United, campeão, e West Bromwich, vice, conseguiram o acesso automaticamente.





A classificação começou a ser encaminhada em batida de falta no fim do primeiro tempo da prorrogação. Joe Bryan percebeu que o goleiro Raya se preparou para um cruzamento na área já que a distância era grande. O lateral esquerdo mandou direto para o gol e foi bem sucedido.





Na segunda etapa do tempo extra, Bryan ampliou o placar e assegurou o acesso. Após tabela com Mitrovic, ele tirou o goleiro e ficou livre para marcar. O Brentford diminuiu nos acréscimos com Dalsgaard, mas não teve mais chance para buscar o empate e forçar a disputa de pênaltis.





No tempo normal, ambas equipes preferiram não se arriscar e apostaram no jogo seguro. O resultado foi uma partida sem grandes momentos de criatividade, com posse de bola equilibrada e duas finalizações no alvo para cada lado.





Principal nome do Fulham, Mitrovic ficou no banco durante a maior parte do confronto e entrou nos acréscimos do segundo tempo. Artilheiro da temporada regular da Championship, como é chamada a segunda divisão inglesa, ele não entrou em campo na semifinal contra o Cardiff por conta de lesão muscular.





Globo Esporte