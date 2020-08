Futebol volta no Peru, mas é suspenso de novo no mesmo dia por risco sanitário

Durou pouco a volta do Campeonato Peruano. Na noite de sexta-feira passada, o empate por 0 a 0 entre o Universitario e o Cantolao, no Estádio Nacional de Lima, marcou a retomada do futebol na sede da final única da última Copa Libertadores, depois de cinco meses de suspensão pela pandemia de covid-19. Mas o Ministério do Esporte do país anunciou a interrupção novamente da competição diante do que classificou como risco sanitário e de segurança.

A decisão foi tomada depois que exames de vários jogadores deram positivo para o novo coronavírus e porque torcedores do Universitario foram até o estádio apoiar a equipe durante a partida, mesmo com a proibição de público e depois de soltarem fogos de artifício nas ruas de Lima na véspera. Em comunicado oficial, o clube se eximiu de culpa e pediu a prisão imediata dos infratores.

O novo primeiro-ministro peruano, Walter Martos, alertou que, caso as normas de biossegurança não forem respeitadas, o governo cancelará o restante do campeonato. O resto das partidas da sétima rodada estavam programadas para o fim de semana e segunda-feira.

Dois times do Peru disputam a Copa Libertadores. O Binacional está no Grupo D, mesmo do São Paulo, e o Alianza Lima integra o F. O torneio tem retomada programada para 15 de setembro.

O Peru registrou na sexta-feira passada 225 mortes e 8.466 novos contágios por coronavírus, maior número diário durante a pandemia. O país terminou com as regras de confinamento há cinco semanas.

