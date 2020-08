Globo deve rescindir contrato com a Conmebol para transmissão da Libertadores

Por Redação Blog do Esporte









A Rede Globo enviou uma carta para a Conmebol para rescindir o contrato de transmissão da Libertadores. As informações são do jornalista Rodrigo Mattos, do Portal UOL. De acordo com a publicação, o envio deste documento aconteceu após a tentativa de redução de valores dos contratos que não foi aceita pela entidade.





Entretanto, não fica claro se a emissora vai desistir de fez da competição ou tentará um novo acordo por valor menor.

Contrato

O contrato firmado com a Conmebol para a Libertadores foi feito por meio de uma licitação. Os direitos foram divididos em quatro pacotes, dois adquiridos pela Globo e SporTV. Neste conjunto, a emissora deveria pagar um valor de US$ 65 milhões anuais para a entidade sul-americana.





No caso, o contrato foi firmado enquanto o dólar estava em R$ 3,88, sendo que agora o câmbio está em R$ 5,33. Com isso, o contrato teve um salto de quase R$ 100 milhões por ano, atingindo R$ 346 milhões para as duas mídias.





Com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a Globo começou a rever, renegociar e romper contratos de direitos de transmissão. A emissora entrou com um processo contra a Fifa sobre os direitos referentes a Copa do Mundo e conseguiu suspender a quitação desses valores.





Agora, a Globo passa por imbróglios relacionados ao Campeonato Carioca, rescindido de forma unilateral pela emissora, que resultou em uma disputa jurídica com a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).





Na questão da Libertadores, a Globo queria uma redução de contrato por conta da pandemia. A entidade não aceitou e a emissão mandou esta carta de rescisão, de acordo com Rodrigo Mattos.





O contrato com a Globo representa em torno de um quinto do total das receitas da competição, que gira em torno de US$ 300 milhões. A saída seria um baque financeiro, mas há a possibilidade da Conmebol encontrar outros interessados nesses direitos.