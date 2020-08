Globo não renova contrato e deixará de transmitir Fórmula 1 em 2021

Por Redação Blog do Esporte





A Rede Globo deixará de transmitir a Fórmula 1 a partir de 2021. As informações foram publicadas pelo site Meio & Mensagem. A negociação com a Liberty Media não foi fechada devido aos valores pedidos pelos americanos para renovação. Com isso, a F1 perde um dos únicos canais abertos a mostrar a categoria no mundo.

Segundo informações divulgadas pelo site Grande Prêmio, a decisão de não renovar foi feito pela própria cúpula da emissora – a família Marinho – antes mesmo do adiamento do início da temporada 2020. A situação só poderia mudar caso a Liberty Media fizesse uma nova proposta financeira que satisfizesse as novas condições do grupo.

A Globo já cortou contratos com a Fifa e Conmebol, no futebol, e também deve deixar de transmitir a Copa do Mundo e Taça Libertadores. A emissora vem cortando acordos altamente dispendiosos em todas as áreas, contando com a área artística.

O fim da transmissão da F1 também já foi informado para os patrocinadores da categoria na emissora carioca. O grupo vendeu apenas cinco das seis cotas de patrocínio este ano.

Pelas movimentações internas, a Globo também tinha que repassar o bolo com as 118 afiliadas para transmitir a categoria em todo o território nacional, o que acabava não fechando a conta.

História

A Globo vem transmitindo a Fórmula 1 de forma consecutiva desde 1980, mas antes fazia algumas transmissões esporádicas a partir de 19872. A chegada da F1 na emissora foi um dos fatores para a contratação de Galvão Bueno no começo dos anos 80.

Em 2020, a F1 sofreu com cancelamentos e adiamentos de provas devido a pandemia do coronavírus. Este ano a categoria terá 17 etapas, a maioria ocorrendo na Europa. O GP do Rio, por exemplo, foi cancelado em 2020.

Destino

A transmissão da Fórmula 1 em 2021 pode ser comprada pela Rio Motorsports, que venceu a licitação para construir um novo autódromo no Rio de Janeiro. A empresa adquiriu os direitos de transmissão da MotoGP, em março, e repassou aos canais Fox Sports. Até o ano passado, a MotoGP era transmitida pela SporTV.