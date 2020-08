Goiás freta voo, mas só embarca para enfrentar o Athletico-PR com resultado dos testes em mãos

Sem entrar em campo contra o São Paulo na abertura do Campeonato Brasileiro devido ao alto número de casos de Covid-19 no elenco, o Goiás fretou voo, mas só embarca para Curitiba para enfrentar o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, com os resultados dos novos exames em mãos.

O clube goiano foi pego de surpresa com a divulgação do último resultado horas antes da partida diante do São Paulo. Ao todo, nove jogadores, sendo oito titulares, testaram positivo para o coronavírus.

O Esmeraldino chegou a divulgar escalação completamente alternativa para entrar em campo, porém, o departamento jurídico conseguiu junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e à CBF o adiamento do jogo.

Ainda na noite de domingo, os jogadores esmeraldinos foram submetidos a novos testes, incluindo os que foram relacionados de última hora e convocados às pressas para o duelo contra o São Paulo.

O voo do Goiás para Curitiba será na tarde desta terça-feira, mas a diretoria irá pedir o cancelamento da partida novamente se os resultados dos testes de Covid-19 não saírem a tempo.

– Estamos prontos para viajar, porém, só sairemos de Goiânia se tivermos com os resultados dos exames em mãos. Se houver atraso na entrega, não viajaremos. Os nove atletas que testaram positivo estão fora do jogo, isso é certo. Ontem (domingo) fizemos testes em 23 atletas pelo laboratório da CBF e em sete atletas por outro laboratório. Acredito que não teremos problemas com a quantidade de jogadores disponíveis para o jogo contra o Athletico-PR – disse Túlio Lustosa, gestor de futebol do Goiás, ao ge.

Time muito desfalcado

Com nove jogadores infectados e mais dois diagnosticados com a Covid-19 no dia 30 de julho, o Goiás tem um time inteiro de desfalques para enfrentar o Athletico-PR. Da equipe titular que enfrentaria o São Paulo, apenas Yago Rocha, Daniel Bessa e Victor Andrade apareceram na escalação inicial.

O atacante Rafael Moura, o He-Man, admitiu em resposta ao são-paulino Daniel Alves que é um dos contaminados com a Covid-19 – o clube não confirmou os nomes dos outros infectados.

Se entrar em campo na Arena da Baixada, o time goiano terá uma escalação bastante modificada. Se o jogo contra o São Paulo tivesse acontecido, o Verdão teria entrado em campo com Marcelo Rangel; Yago Rocha, Luiz Gustavo, Heron e Rodrigues; Breno, Daniel Bessa e Thalles; Vinícius Lopes, Douglas Baggio e Victor Andrade.

