Goiás mira Alberto Valentim, mas diretoria recua após reação da torcida nas redes sociais

Assim que demitiu Ney Franco na noite de quinta-feira, a diretoria do Goiás definiu Alberto Valentim como principal alvo para assumir a equipe. A negociação avançou rapidamente em um primeiro momento, mas esfriou na manhã desta sexta após o nome do treinador encontrar resistência entre parte da torcida.

Esmeraldinos reagiram negativamente nas redes sociais diante da possibilidade de acerto com o técnico mineiro de 45 anos, o que fez a cúpula do clube recuar. Valentim não está descartado, mas o Goiás também trabalha com outras possibilidades no mercado.

- Nas redes sociais Alberto Valentim não foi unanimidade. Não vou me guiar só com as redes sociais, mas isso tem peso - disse o presidente Marcelo Almeida, à Rádio Sagres.

Em uma postagem feita pelo clube na manhã desta sexta, torcedores reprovaram o nome de Valentim. Confira abaixo alguns comentários da torcida sobre a possível chegada do treinador:

Desta forma, a tendência é que, no clássico contra o Atlético-GO, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o time seja comandado por um interino ainda a ser confirmado.

Atualmente sem clube, Valentim foi auxiliar técnico do Palmeiras durante vários anos e, após iniciar a ainda breve carreira como treinador, comandou Botafogo, Vasco, Avaí e RB Brasil, além de ter tido uma rápida passagem pelo Pyramids, do Egito, entre 2018 e 2019.

Seu último trabalho foi no Botafogo, entre 2019 e início de 2020. Valentim acabou demitido no dia 9 de fevereiro após derrota de 3 a 0 em clássico contra o Fluminense. Desde então, está desempregado.

Além de Ney Franco, o Goiás também demitiu o diretor de futebol Túlio Lustosa após derrota para o Fortaleza, mas já anunciou Harlei Menezes para o cargo. Será a terceira passagem do ex-goleiro pela função - as duas primeiras foram entre 2014 e 2015 e 2016 e 2017.

Antes da queda de Ney e Túlio, Harlei estava no clube como assessor especial do presidente Marcelo Almeida. Na primeira passagem, que durou um ano, ele conquistou o Campeonato Goiano de 2015, mas acabou rebaixado na Série A do mesmo ano.

A segunda foi bem mais curta - cerca de quatro meses - e terminou com Harlei tendo desgaste por conta de áudios em que atacava o então presidente Sergio Rassi. O dirigente também entrou em rota de colisão com Walter após o atacante agredir o goleiro Matheus durante treino. Ele deixou o clube um dia após o jogador, que rescindiu contrato.

