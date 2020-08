Goleiro brilha, Sevilla vira sobre o Manchester United e vai à final da Liga Europa para buscar o hexa

(Foto: Martin Meissner/Pool via REUTERS)





Se tem um time que entende de Liga Europa, este time é o Sevilla. Maior campeã da história do torneio com cinco conquistas, a equipe espanhola suportou pressão contando com brilho do goleiro Bono, buscou virada sobre o Manchester United e garantiu vaga na decisão da atual edição. Com gols de Suso e De Jong, os comandados de Lopetegui venceram por 2 a 1 e agora aguardam Internazionale ou Shakhtar Donetsk na final. Bruno Fernandes, artilheiro do torneio, fez o gol dos ingleses.

Inter e Shakhtar se enfrentam às 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira em Dusseldorf. A grande final será disputada em Colônia, na sexta-feira, no mesmo horário. Veja a tabela completa da Liga Europa.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, com o Sevilla tendo mais posse de bola e o Manchester United finalizando mais. Logo aos seis minutos, Rashford sofreu pênalti e Bruno Fernandes converteu. Aos 25, o time espanhol chegou ao empate com Suso, que completou para a rede após cruzamento de Reguillón.

Mas o Manchester voltou do intervalo dominando o jogo. Com uma blitz na área rival, obrigou o goleiro Bono a trabalhar com pelo menos três defesas espetaculares, duas delas em chances perdidas por Martial. E na única subida de perigo dos espanhóis, De Jong, que saiu do banco, completou sozinho na área para marcar o segundo gol do Sevilla, que a partir daí fechou a casinha para garantir a vaga na final.

Goleador máximo da competição com oito gols - cinco deles pelo Sporting -, Bruno Fernandes começou o jogo balançando a rede, mas chamou atenção perto do fim por um bate-boca com um companheiro de clube. Após o segundo gol do Sevilla, ele discutiu com o zagueiro Lindelof por conta do lance.

