Governadora de Tóquio mostra confiança sobre realização das Olimpíadas: "Está nos trilhos"

A menos de um ano da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a governadora de Tóquio Yuriko Koike disse, em entrevista para a Reuters, que a preparação está dentro do planejado. A cidade bateu, no início deste mês, o recorde de novos casos de Covid 19, mas viu uma queda deste número nas últimas semanas.

- Acho que a situação está muito melhor do que antes. Faremos o nosso melhor para prevenir infecções por coronavírus aqui no Japão e também para dar as boas-vindas aos atletas de todo o mundo - disse.

As Olimpíadas estavam previstas para 24 de julho de 2020, mas foram adiadas por conta do novo coronavírus. O evento, agora, está marcado para 23 de julho de 2021, mas ainda há um grande debate sobre como os Jogos vão ser realizados.

A primeira reunião sobre as medidas contra o coronavírus para as Olimpíadas será realizada na próxima semana. O processo será liderado pelo governo japonês, e contará com representantes do Governo de Tóquio e do Comitê Organizador das Olimpíadas.

Espera-se que representantes do Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar e do Departamento de Imigração participem. Especialistas em saúde estarão na reunião, que será por videoconferência.

O controle de fronteiras e os protocolos dos atletas nos Jogos estão entre os temas que serão discutidos. As Olimpíadas terão 11 mil atletas, além de pelo menos 6 mil membros de comissão, entre técnicos, auxiliares, médicos e dirigentes.

Após uma alta no número de casos entre o fim de julho e o começo de agosto, a cidade de Tóquio relatou nas últimas duas semanas uma queda no número de novas infecções de coronavírus. Na últimas terça-feira, por exemplo, foram 187 novos casos. O Japão apresentou menos de mil novos casos diários, em média, nesta semana, o que também representa uma queda com relação ao mês passado.

