GP e Troféu Brasil de Atletismo são marcados para dezembro, no Centro Olímpico, em São Paulo

(Foto: Wagner Carmo/CBAt)





A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta sexta-feira que o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, previsto para acontecer dia 6 de dezembro, e o Troféu Brasil, marcado para o período de 10 a 13 de dezembro, devem ser realizados no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, no Ibirapuera, em São Paulo. Segundo a entidade, as datas foram divulgadas para preparação de todos os atletas e equipes, mas com o alerta de que o calendário ainda é provisório, pois depende da situação da pandemia do novo coronavírus e das decisões das autoridades competentes sobre a realização de eventos.

O Troféu Brasil de Atletismo estava marcado para ser realizado na Sogipa, em Porto Alegre, entre os dias 7 e 10 de maio. E seria uma das últimas competições classificatórias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que antes da pandemia estavam marcados para começar em 24 de julho de 2020.

No calendário de competições de 2020 atualizado, de acordo com decisão do Conselho Técnico da Confederação, os Campeonatos Brasileiros sub-16, sub-18, sub-20 e sub-23 não têm ainda datas e locais definidos. De acordo com a CBAt, as datas dos Brasileiros sub-23 e sub-18 serão determinadas assim que a Confederação Sul-Americana definir a realização ou não dos campeonatos continentais das categorias. Já os Campeonatos Brasileiros das categorias sub-16 e sub-18, como tratam de atletas menores de idade, dependem de pais ou responsáveis permitirem ou não a participação dos competidores.

