Halep é campeã no WTA de Praga e faz mistério sobre participação no US Open

(Foto: Martin Sidorjak/Getty Images)





Atual número 2 do mundo, Simona Halep confirmou o bom momento vivido na semana de retorno ao circuito profissional de tênis e conquistou, neste domingo, o WTA de Praga, na República Tcheca. A romena derrotou a belga Elise Mertens (23ª do ranking) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em 1h33, para chegar ao 23º título de sua carreira.

O resultado rendeu a Halep US$ 25 mil (cerca de R$ 135 mil) de premiação e 280 pontos no ranking mundial, o que ainda a mantém como número 2 do mundo, atrás da australiana Ashleigh Barty. A romena chega também a nove jogos de invencibilidade no circuito. Apesar da ausência de cinco meses por conta da pandemia de coronavírus, ela venceu o WTA de Dubai em sua última participação, em fevereiro.

Halep ainda fez mistério em relação a sua participação no US Open, onde está inscrita na chave principal. A romena não quis responder a perguntas relacionadas ao Grand Slam norte-americano e afirmou que vai anunciar uma decisão definitivamente nesta semana.

Globo Esporte