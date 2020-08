Herói do Bayern, Coman saiu de graça do PSG em 2014 e disse que lá "jovens são ignorados"

(Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)





Em nove anos financiado com dinheiro do Catar, o PSG gastou 1,2 bilhão de euros em 54 jogadores. Mais de meio bilhão apenas no time titular que jogou a final da Liga dos Campeões. Mas perdeu o inédito título ao levar um gol de um jogador formado no clube, mas que foi embora de graça.

Kingsley Coman, meia-atacante francês de 24 anos, é francês, nascido em Paris, e autor do gol da vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 em Lisboa. Ele estreou como profissional no PSG, em fevereiro de 2013. Mas em agosto de 2014, deixou o clube após não renovar contrato.

Coman fez quatro partidas pela equipe. Disputou apenas 57 minutos pela equipe principal do Paris em um ano e meio. E depois partiu para a Juventus sem custos. À época, ele deu uma entrevista à emissora francesa “Canal+” e disse que seu time de origem não dá muito espaço aos jovens.

“O PSG tem um grande time, mas você é facilmente ignorado quando se é jovem. No PSG, os jovens são um pouco deixados de lado”, declarou, em setembro de 2014.

– O clube precisa de resultados, tanto na França como na Europa. Acho que fui considerado como um bom jogador, porém mais como um bom rapaz. Não como os demais jogadores. Só quando eu disse que iria deixar o clube começaram a me levar a sério. Mas era tarde demais – disse Coman, pouco depois de chegar à Juventus.

Coman permaneceu na Juve apenas uma temporada. Foi emprestado ao Bayern em 2015/16 e comprado pelo time bávaro um ano depois. Entre o que pagou pelo empréstimo e na transferência definitiva, a equipe alemã desembolsou 28 milhões de euros.

O futebol surpresas que nem mesmo o melhor roteirista poderia imaginar. E é que, depois de gastar 860 milhões de euros em 8 anos, o PSG perdeu o jogo mais importante da sua história devido ao gol de um jovem formado no clube, mas que deixaram escapar. É a vida!

O francês foi reserva nas quartas de final contra o Barcelona e na semi diante do Lyon. Sua presença na equipe titular foi uma surpresa na decisão diante do seu ex-clube. Ele terminou com um gol, seu oitavo na temporada, e o prêmio de melhor jogador da final. Questionado pela Uefa sobre o título em cima do PSG, o meia-atacante se esquivou.

– Eu estou muito feliz, tenho que reforçar isso. É uma noite incrível, não só para o clube, mas para os torcedores. E eu só quero jogar bem – afirmou Comand.

“Não tem nada contra o PSG. Estou 100% no Bayern. Claro, é uma pena pelo Paris. Lamento porque eu sou da cidade”, declarou o jogador.

Coman é o nono francês a marcar um gol em final de Liga dos Campeões. Ele tem contrato com o Bayern até 2023. O torneio continental é o seu 19º título da carreira, o 12º desde que chegou ao time alemão.

