Inter oficializa venda de zagueiro Bruno Fuchs para o CSKA, da Rússia

O Inter oficializou, na manhã desta terça-feira, a venda do zagueiro Bruno Fuchs para o CSKA, da Rússia. O jogador, inclusive, já havia se despedido nas suas redes sociais na última semana.

O Colorado definiu a venda do zagueiro ao clube russo por 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões). O contrato prevê mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,6 milhões) a ser recebido em cláusulas de produtividade, a depender do rendimento do zagueiro.

O Inter tinha 70% dos direitos do atleta. E manterá 20% para receber em uma negociação futura.

Antes de concluir a negociação, o o clube recebeu duas propostas mais baixas e as recusou. Nesta linha de negociação, a diretoria aumentou em 3 milhões de euros o valor do negócio.

Confira a nota do Inter:

"O Sport Club Internacional e o CSKA Moscou concluíram os detalhes para a venda do zagueiro Bruno Fuchs para o clube russo. Formado no Celeiro de Ases, Fuchs disputou 22 jogos com a camisa colorada. Fica o agradecimento por ter honrado o nosso manto desde as categorias de base e o desejo de sucesso na sequência da carreira. Obrigado, Bruno Fuchs!"

Globo Esporte