Jesualdo diz que demissão do Santos é resultado de "pouca coragem" do presidente Peres

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





O técnico Jesualdo Ferreira escreveu, neste domingo, pela primeira vez sobre sua saída do Santos.

Em sua coluna no jornal "O Jogo", o treinador português citou a evolução do Santos com o passar dos meses no comando da equipe, lamentou a pandemia do novo coronavírus e disse que o presidente José Carlos Peres optou pela decisão mais fácil ao demití-lo.

Jesualdo Ferreira citou, também, as recorrentes expulsões de jogadores nas partidas do Santos. Nos últimos quatro jogos, o Peixe havia tido atletas com cartões vermelhos no fim do primeiro tempo ou no início do segundo.

– Quatro jogos seguidos jogando com 10. Eu nunca tinha vivido nada assim, e uma derrota e um empate quando já ganhávamos os jogos, foram interpretados pela direção do clube como a necessidade de mudar. Não o rumo que o clube levava, mas o treinador. Medida muito fácil de tomar, no caso, de pouca coragem do presidente – escreveu Jesualdo.

– Com 10 dias de treinos, começou a competição sem parar. Ganhamos no Campeonato Paulista e a equipe é líder do grupo na Libertadores, com dois jogos e seis pontos. A equipe começava a dar sinais de equilíbrio e entendimento de processos.





A saída de Jesualdo resultou também no pedido de demissão de William Thomas. O ex-diretor de futebol não concordou com a decisão do presidente José Carlos Peres e do Comitê de Gestão e deixou o cargo na última sexta-feira. Neste domingo, o treinador fez elogios ao dirigente.

– William Thomas, um nome, uma grande pessoa de muito caráter, uma personalidade. Pediu a demissão por não concordar com a minha saída. Na minha carreira nunca conheci ninguém como ele, tão capaz e competente. O clube perdeu a pessoa que podia gerir todo o processo desportivo e comercial de uma marca tão poderosa como o Santos – completou.

Globo Esporte