Jornal: Inter de Milão planeja oferecer salário de R$ 307 milhões por ano para tirar Messi do Barcelona

De acordo com o jornal “La Gazzetta Dello Sport”, a Internazionale mantém vivo o sonho de contratar Lionel Messi, que ainda está negociando a renovação com o Barcelona do atual compromisso que vai até junho de 2021.





Segundo a publicação, a empresa chinesa que controla o clube de Milão pode oferecer um salário anual de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307 milhões na cotação atual) por quatro anos de contrato.





Mas, para isso (vale lembrar que Messi ganha cerca de 20 milhões a menos atualmente no Barcelona), é necessário que o craque argentino não amplie o contrato atual com o Barcelona, para assim poder sair livre ao fim do compromisso válido até o meio do ano que vem.





A novela Messi-Internazionale é antiga, mas tinha esfriado. No entanto, voltou à tona nos últimos tempos depois que o pai de Messi resolveu comprar imóveis nos arredores de Milão por conta de incentivos fiscais a estrangeiros na Itália.





