Julio César, da Seleção, Inter de Milão e campeão da Champions, é o novo comentarista de TNT e Esporte Interativo

Julio Cesar, o ex-goleiro da seleção brasileira que foi campeão da Champions League pela Inter de Milão, anunciou uma super novidade durante uma live realizada nesta quarta-feira, 5 de agosto, dirigida a convidados do mercado de agências, anunciantes e veículos de imprensa. O atleta é o mais novo reforço do time de narradores e comentaristas da TNT e Esporte Interativo na transmissão do torneio. Julio Cesar, que hoje vive em Portugal — sede da fase final da Champions 2019-2020, o Super Agosto —, vai colaborar com comentários em partidas das quartas-de-final, nas duas semifinais e na grande final. Tudo ao vivo de Lisboa. A transmissão do torneio é uma exclusividade da WarnerMedia no Brasil.





Durante a conversa, Julio comentou sobre sua carreira no futebol europeu com certa nostalgia, relembrando alguns momentos marcantes da Liga dos Campeões: "Eu considero sim a mais importante (competição de clubes)". Reafirmou sua admiração pelo torneio, que encanta todos os apaixonados pelo esporte "Representa tudo! Jogar a Champions League é a realização de um sonho. Todo jogador deveria ter a oportunidade de escutar a música de abertura dentro do campo".





O upfront digital foi apresentado por Taynah Espinoza e contou com participações de Mauro Beting e André Henning, do time de talentos da WarnerMedia, além de Gilberto Corazza, Vice-Presidente de Ad Sales da Turner Brasil, e Fábio Medeiros, Vice-Presidente de Esportes da Turner na América Latina. Eles falaram da expectativa sobre a volta do campeonato e seu potencial de engajamento e audiência na TNT e Esporte Interativo. "Desde que temos a exclusividade do campeonato, batemos recordes de audiência anualmente*. E isso mostra a força e importância da soma da TV com o digital", afirmou Fábio.





Não à toa, o EI superou marcas históricas de interações em postagens sobre a Champions. Só em junho de 2020 as redes sociais da marca atraíram 130% mais views que o segundo lugar na cobertura esportiva*. "Fizemos uma pesquisa para entender o comportamento da audiência durante esse período em que estávamos sem transmitir as partidas e é incrível ver como mesmo assim, conseguimos movimentar as redes: 60% dos fãs acompanharam o EI mesmo com o campeonato parado*", complementou Corazza.





Os executivos aproveitaram para compartilhar outras novidades, além do Super Agosto e dos play-offs da Champions 2020-2021, que começam já em setembro. A WarnerMedia leva ao mercado, ainda este ano, projetos importantes em Kids - como "Corrida Cartoon" e "Toontubers League" - e em Entretenimento, por meio de canais como Space, Warner Channel e o próprio TNT - como a 2ª temporada de "Tá Pago" com Leandro Hassum, Coala Festival, Women Music Event, American Music Awards e Billboard, entre outros.





A WarnerMedia e o Facebook são os únicos detentores do agosto decisivo da Champions League para o Brasil. Na Pay TV, os jogos serão transmitidos com exclusividade pela TNT e, no digital, pela página do Esporte Interativo no Facebook ou pelo Esporte Interativo Plus. O torneio retorna nesta sexta-feira, 7, com jogos em formato mata-mata ao longo do mês, com 11 partidas decisórias em 16 dias.