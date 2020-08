Juventude perde pênalti, mas vence o CRB de virada no Alfredo Jaconi

O Juventude começou a Série B perdendo, mas foi buscar a virada neste sábado, contra o CRB, por 2 a 1. No primeiro minuto, Léo Gamalho marcou para o Galo no Estádio Alfredo Jaconi. O time gaúcho foi para cima, criou chances e perdeu até um pênalti, com Renato Cajá. Na sequência, o camisa 10 se redimiu, empatou e ainda deu assistência para Breno marcar o segundo.

Dupla dinâmica

A dupla Renato Cajá e Breno infernizou o CRB na partida. O arco e a flecha. Cajá também não ficou nervoso quando perdeu o pênalti. Experiente, comandou o meio-campo do Juventude e organizou as principais jogadas. Breno caiu pelos dois lados de campo, fez gol e foi outro jogador que mereceu destaque.

Como fica?

O Juventude venceu em Caxias do Sul, somou três pontos e começou a Série B na primeira colocação. O CRB ficou no zero e está no penúltimo lugar, à frente do Cruzeiro, que perdeu seis pontos na Fifa.

Próximos jogos

O Juventude volta a jogar em São Luís/MA na próxima terça. Enfrenta o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão, às 19h15. O CRB disputa a segunda rodada do Brasileiro na quarta, em Maceió. Recebe o Oeste, às 17h, no Estádio Rei Pelé.

Central do apito

Comentarista de arbitragem do Grupo Globo, Paulo César de Oliveira disse na Central do Apito que o CRB foi prejudicado na partida. Para ele, Bill foi derrubado na área do Juventude por Gabriel Bispo, aos 38 do segundo tempo, e o juiz Paulo Henrique de Melo Salmazio-MS nada marcou. Depois, no lance que Ricardo balançou a rede, aos 45 do segundo tempo, Paulo achou que o assistente também errou.

Pênalti defendido

O goleiro Victor Souza foi o destaque do CRB. Pegou um pênalti de Cajá, aos 10 do primeiro tempo, fez defesas difíceis e segurou as pontas quando o Juventude pressionou. Também não teve culpa nos gols.

Primeiro tempo

O Juventude foi muito melhor no primeiro tempo. Começou perdendo, com gol de Léo Gamalho no minuto inicial, mas avançou as peças, encurralou o CRB e colocou o goleiro Victor Souza para trabalhar.

Cajá perdeu um pênalti, defendido pelo camisa 1 do Galo, mas abriu o placar aos 34, num chute de longe, que desviou em Xandão. O CRB teve ótima chance aos 48, com Erik. Livre, o atacante perdeu a passada e desperdiçou a jogada ao tentar driblar o goleiro.

Segundo tempo

O Juventude pressionou o adversário até virar o jogo. Teve duas chances, com Breno e Cajá, e parou em belas defesas do goleiro do CRB.

Aos 11 minutos, a casa do time alagoano caiu. Diego Torres foi desarmado na saída para o jogo, Cajá tocou para Breno, que recebeu livre e bateu cruzado, vencendo Victor Souza: 2 a 1.

O CRB saiu um pouco mais para o jogo depois de sofrer uma virada. Reclamou muito de um pênalti não marcado em Bill, mas o árbitro mandou seguir. Na sequência, João Carlos finalizou na área e Marcelo Carné defendeu. No fim, Ricardo balançou a rede do Juventude, mas o assistente já havia parado a jogada, marcando impedimento.

