Juventus apresenta terceira camisa para temporada 20-21

Com design surpreendente, uma nova cor na história da Juventus e o mundo das artes mais uma vez escolhido como inspiração. Todos estes elementos se combinaram para produzir a terceira camisa para a temporada 2020-2021, caracterizado por uma ousada cor laranja que, através uma expressão de vitalidade, visa refletir o espírito da equipe em campo.

A sua singularidade é mais uma prova da constante evolução do clube, da sua vontade de surpreender e de propor ideias inesperadas. Uma abordagem que a Adidas conseguiu combinar com as tradições do DNA da Juventus para as camisas da próxima temporada.

"Queríamos criar as três camisas da Juventus para a temporada 2020/21 através das lentes da arte" - explica Francesca Venturini, a designer da adidas que contribuiu para a criação das camisetas.

"Os produtos que fomos capazes de criar demonstram como o mundo do design e da arte podem se fundir. A Juventus é um clube sinônimo de inovação, e líder global no futebol, por isso nos concentramos em como trazer elementos únicos em cada uniforme. E assim, para a terceira camisa, usamos o laranja pela primeira vez na história do clube. "

Ainda sobre as características do novo uniforme, a terceira camisa apresenta as tecnologias HEAT.RDY e KEEP COOL, permitindo que os jogadores se mantenham secos durante o jogo, enquanto a camisa réplica oferece benefícios semelhantes com a tecnologia AEROREADY - FEEL READY.

Para celebrar ainda mais o lançamento da nova camisa, a Juventus e a Adidas estão colaborando com um projeto como parte de uma abordagem para criar uma experiência artística de realidade aumentada em setembro, junto com o início da nova temporada da Serie A.

A nova terceira camisa da Juventus 2020/21 está disponível para compra a partir de hoje, em todas as lojas físicas da Juventus e na Loja Online oficial.