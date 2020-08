Koeman informa que não conta com Suárez e Vidal no Barcelona para a próxima temporada

(Foto: Albert Gea/Reuters)





Apresentado na última semana como novo técnico do Barcelona para a temporada 2020/21, Ronald Koeman começa a fazer sua reformulação no elenco. De acordo com informações da rádio catalã "RAC1" e do jornal Marca, o holandês comunicou a Luis Suárez e Arturo Vidal que não deseja contar com os atletas.

Os comunicados foram breves e diretos, e os jogadores ainda podem ser utilizados como moedas de troca. De acordo com as publicações, Rakitic, Umtiti e Firpo também não estão nos planos de Koeman. Busquets, Sergi Roberto e Piqué ainda não têm situações definidas. Jordi Alba fica.

No último sábado, Suárez havia admitido que aceitaria ser reserva numa reformulação do clube após o fim trágico da temporada, com derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

- Aceitaria como sempre fiz na minha carreira. A competição é sempre boa. Se o treinador considera que devo começar no banco, não tenho problemas em ajudar na função que me dão. Acho que ainda posso contribuir muito para este clube - disse em entrevista ao jornal espanhol El País.

Hoje com 33 anos, Suárez chegou ao Barcelona em 2014, adquirido junto ao Liverpool. Na Espanha, fez 198 gols e tornou-se o terceiro maior artilheiro da história do clube. Vidal, com a mesma idade, foi contratado em 2018 e fez 11 gols.

Globo Esporte