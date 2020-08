La Liga emite comunicado e diz que Messi só sai do Barcelona se pagar multa de R$ 4,5 bilhões

Novo capítulo na novela Messi. Em comunicado oficial neste domingo, a La Liga, entidade que administra o Campeonato Espanhol, anunciou que o craque argentino tem contrato em vigor com o Barcelona e só poderá deixar o clube caso a multa rescisória de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,5 bilhões) seja paga.

Lionel Messi, que não apareceu no clube neste domingo para os testes de coronavírus antes da reapresentação, deseja sair de forma unilateral, sem o pagamento da multa, conforme explicitou num burofax enviado ao Barcelona na última terça. Nesse documento, ele se apega a uma cláusula na qual teria até 10 dias depois do fim da temporada para deixar o time catalão.

No caso, como a temporada acabou somente no dia 23 de agosto (final da Champions) por causa da pandemia do coronavírus, Messi se vê no direito de deixar o clube. O Barça não entende dessa maneira. Alega que este artigo do contrato já venceu, se baseando no fim da temporada pelo calendário oficial (31 de maio). E agora conta o apoio da La Liga, como vemos abaixo:

“Em relação às diferentes interpretações (algumas contraditórias entre si) publicadas nos últimos dias em diferentes meios de comunicação, relacionadas com a situação contratual do jogador Lionel Andrés Messi com o FC Barcelona, ​​La Liga considera conveniente esclarecer que, uma vez analisada o contrato do jogador com seu clube:

1) O contrato está atualmente em vigor e contém uma 'cláusula de rescisão' aplicável no caso de Lionel Andrés Messi decidir instaurar a rescisão unilateral antecipada do contrato, efetuada nos termos do artigo 16.º do Real Decreto 1006/1985, de 26 de junho que regula a relação especial de trabalho de atletas profissionais.

2) De acordo com os regulamentos aplicáveis, e seguindo o procedimento correspondente nestes casos, a La Liga não realizará o procedimento de visto prévio para o jogador a ser retirado da federação se este não tiver pago previamente o valor da referida cláusula ".

A ideia de Lionel Messi, cuja ausência na sessão de testes deste domingo frustrou um jovem torcedor (veja imagens abaixo), é se transferir para o Manchester City. Mas PSG, Juventus e Inter de Milão sonham com o jogador. No entanto, não será nada fácil tirar o craque do Barcelona pelo que parece.

Globo Esporte