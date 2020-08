Leeds United anuncia contratação de Rodrigo Moreno, do Valencia, por R$ 194 milhões

O Leeds United anunciou neste sábado a contratação do atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno, do Valencia. O valor da negociação foi de 27 milhões de libras (R$ 194 milhões na cotação atual), um recorde na história do clube recém-promovido à Premier League.

O jogador de 29 anos assinou um contrato de quatro anos com o time do técnico argentino Marcelo “Loco” Bielsa. A presença do treinador, inclusive, foi um dos motivos para Rodrigo ter acertado com o Leeds, que voltou a elite após 16 anos.

- Estou muito feliz e muito animado por ingressar no clube, esta é uma temporada importante para todos nós, de volta à Premier League. Claro que o Marcelo Bielsa é um dos melhores treinadores do futebol neste momento, tem feito coisas importantes em diferentes clubes e estou entusiasmado – afirmou Rodrigo, filho de Adalberto, ex-lateral do Flamengo.

Globo Esporte