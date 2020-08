Luis Suárez admite ser reserva na reformulação do Barcelona: "Ainda posso dar muito ao clube"

Aos 33 anos, o atacante uruguaio Luis Suárez se põe a total disposição do Barcelona. Sabe que seu nome aparece no topo de muitas listas de dispensáveis depois da eliminação vexatória nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Bayern de Munique, com derrota por 8 a 2. Mas nem por isso se considera carta fora do baralho e admite até ser reserva no plano de reformulação do novo técnico, o holandês Ronald Koeman.

- Aceitaria como sempre fiz na minha carreira. A competição é sempre boa. Se o treinador considera que devo começar no banco, não tenho problemas em ajudar na função que me dão. Acho que ainda posso contribuir muito para este clube - disse em entrevista ao jornal espanhol El País deste sábado.

O terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, com 198 gols, citou até rivais do Real Madrid para mostrar como se deve ter calma em momentos de crise como o Barcelona passa.

- Não gosto de comparar, cada lugar é diferente, mas lembro que em Madri, no ano em que o Ajax os eliminou da Liga dos Campeões, disseram que Kroos estava acabado, queriam retirar o Modric e que Ramos era um desastre. De repente, já não valia nenhum jogador. E no ano seguinte tudo foi melhor e mais uma vez foram todos fenômenos e formaram um time lendário - disse Suárez, sentenciando:

"Honestamente, acho que em algumas ocasiões falta um pouco de coerência, paciência e sobretudo memória"

O atacante reconheceu que tudo deu errado contra o Bayern e que o Barcelona não soube encarar a eliminatória em jogo único.

- Foi um daqueles dias em que tudo deu errado. A gente se viu superado e não soubemos como consertar. Não é desculpa, mas tem sido um ano muito estranho para tudo. Claro que o formato influencia. O Bayern se adaptou e mentalizou muito melhor para uma eliminatória atípica. Talvez tenhamos vindo com algumas dúvidas, e o Bayern tenha tudo muito claro. Estão muito bem e fortes.

"Em jogo de ida e volta, nunca saberemos o que poderia ter acontecido"

- Certamente, também teriam nos eliminado, não sei. Mas é certo que no Camp Nou nós crescemos e fora sempre é mais difícil.

