Magazine Luisa nega negociação para naming rights da Arena Corinthians

Por Redação Blog do Esporte





Especulada como a provável empresa que irá adquirir o naming rights da Arena Corinthians, em Itaquera, o Magazine Luiza negou estar em negociação com o clube para assumir o nome do estádio. O presidente do clube, Andrés Sanchez, negocia o naming rights com empresas interessadas, mas até agora nenhum acordo oficial foi firmado.

O nome do Magalu foi especulado após o jornal Lauro Jardim, do O Globo, noticiar que o Magazine Luiza está fechando a negociação com o clube paulista. A negociação, de acordo com o jornalista, girava em torno de R$ 350 milhões pelo período de 30 anos de exploração do estádio. Seria esta marca, segundo o colunista, que seria anunciada em breve pelo clube.

Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o Magalu negou que esteja em conversas com o Corinthians. A empresa já patrocinou o clube, em 2012, durante o período no qual o clube foi campeão da Taça Libertadores pela primeira vez em sua história.