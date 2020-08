Magnus Futsal faz parceria com a Latem e reforma ginásio em Votorantim

(Foto: Magnus Futsal / Divulgação)





A Latem – A Casa do Mestre e o Magnus Futsal estão iniciando uma parceria com a reforma da Arena de Altos de Votorantim, na cidade de Votorantim, na região metropolitana de Sorocaba, no interior de São Paulo. Nesta segunda-feira (10), o time voltou aos treinos em um ginásio com nova pintura do piso, reestruturação da parte elétrica, cabines de imprensa e áreas de posicionamento de câmeras, onde passará a mandar os seus jogos – a Arena Sorocaba, onde tradicionalmente joga, está funcionando como hospital de campanha para o combate à Covid-19.

Localizada no bairro da Vila Guilherme, na cidade de São Paulo, a Latem foi inaugurada em fevereiro deste ano, trazendo um novo conceito em loja de material de construção. “O Magnus Futsal é uma das maiores equipes do Brasil e essa parceria é um novo e importante passo que a Latem está dando. Além de ampliar nossa imagem, abre a possibilidade de expansão para Sorocaba, uma região importante, próxima da capital”, destaca Rafael Ferreira, sócio da Latem.

O Magnus, com sede em Sorocaba, é destaque no futsal, três vezes campeão mundial de clubes, contando ainda com títulos Sul-Americano, Libertadores, Supercopa, Liga Nacional e duas vezes vencedor da Liga Paulista. O time tem como parceiros Magnus, Unimed-Sorocaba, Colégio Salesiano, Bodytech, America.net e Athleta, com apoios das Prefeituras de Sorocaba e Votorantim.

“Estamos muito felizes em anunciar esta parceria com a Latem. O mercado de construção civil tem um potencial enorme e será um prazer para o Magnus Futsal poder participar ativamente do crescimento deste projeto. A Latem traz ao mercado um jeito inovador de proporcionar soluções para a sua obra e, como nós estamos sempre em busca de inovações, tenho certeza de que este será somente o início de uma longa e duradoura parceria de sucesso”, afirma Fellipe Drommond, presidente do Magnus Futsal e CEO da TFW Marketing.

A primeira partida do Magnus no retorno da Liga Nacional de Futsal, após a paralisação em função da pandemia do novo Coronavírus, será no dia 21 deste mês, fora de casa, contra o Corinthians, no ginásio do Parque São Jorge, na capital paulista.