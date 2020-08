Maurizio Sarri é demitido da Juventus depois da eliminação nas oitavas da Liga dos Campeões

(Foto: EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO)





Não resistiu. Na manhã deste sábado, a Juventus oficializou o que ficou iminente depois da eliminação nas oitavas da Liga dos Campeões na noite de sexta-feira passada: o técnico Maurizio Sarri não faz mais parte dos planos da Juventus para a próxima temporada. O clube anunciou a saída em seu site e pelas redes sociais.

- O clube gostaria de agradecer ao treinador por ter escrito uma nova página na história da Juventus com a vitória do nono Scudetto consecutivo, o culminar de uma jornada pessoal que o levou a escalar todas as categorias do futebol italiano - diz o comunicado, referindo-se à conquista do Campeonato Italiano da atual temporada, o 34º da história do clube.

Sarri foi contratado por três anos em junho de 2019 para substituir Massimiliano Allegri. Vinha de uma temporada no comando do Chelsea. No clube inglês, foi muito questionado, mas conquistou a Liga Europa. Anteriormente, o técnico teve destaque à frente do Napoli, entre 2015 e 2018. Não foi campeão pela equipe do sul da Itália, mas o esquema ofensivo impressionou.

Sarri teve 71,8% de aproveitamento na Juventus. Foram 34 vitórias, oito empates e nove derrotas em 51 jogos. Apesar da conquista do Italiano, tinha perdido a Supercopa da Itália, em dezembro passado, para a Lazio, e deixado escapar o título da Copa da Itália na final diante do Napoli, em junho. Assim o jornal italiano Gazzetta dello Sport define o fim da passagem do técnico na Juventus:

"Assim termina a estranha experiência de Sarri em um mundo que nunca foi realmente seu, após meses de tensão, críticas, relacionamentos complicados com homens importantes no vestiário"

Os jornais europeus listam três nomes como prováveis candidatos ao cargo de técnico da Juventus. A prioridade seria o argentino Mauricio Pochettino, desempregado desde que foi demitido do Tottenham, em novembro do ano passado. Os italianos Simone Inzaghi, da Lazio, e Roberto Mancini, da seleção italiana, também são cogitados. O francês Zidane, do Real Madrid, jogador da Juventus entre 1996 e 2001, seria um sonho de difícil realização.

