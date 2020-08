Médico do Brusque morre após complicações por Covid-19

Morreu na madrugada desta quinta-feira o médico do Brusque, André Karnikowski, aos 54 anos. Ele estava internado desde o dia 22 de julho, no Hospital Imigrantes, após testar positivo e apresentar sintomas da Covid-19. Logo no começo precisou ser entubado por complicações na respiração.

André também era diretor do Quadricolor, mas não convivia diretamente no dia a dia com atletas, comissão técnica e funcionários. A última vez que ele esteve no clube foi nos testes para Covid-19 realizados pelo Brusque antes da partida contra o Joinville, pela volta das quartas de final, que acabou não sendo realizada no dia 12 de julho.

Confira a nota publicada pela diretoria

Hoje é um dia que vai ficar marcado na história do clube, não pelas vitórias e conquistas, mas pela perda de um amigo, diretor, ex-Presidente Dr. André Karnikowski, que sempre foi um dedicado e apaixonado pelo Brusque FC.

O sentimento da diretoria é de muita tristeza e consternação, até difícil aceitação, mas precisamos ter a certeza que a vida nos causa esses momentos de dor profunda, em contrapartida nos faz acreditar em um Deus todo poderoso, capaz de nos confortar e acreditar que o Dr. André cumpriu com o seu dever de amigo, pai e profissional com muita dedicação, paixão e amor.

"Dr. André podes ter a certeza que teus amigos, diretores, comissão técnica, atletas, e funcionários e torcida, continuarão levando o teu nome em todas as vitórias e conquistas do nosso querido Bruscão", comenta Danilo Rezini.

Foram 23 anos dedicados ao Brusque FC, conhecido pelas sua alegria e profissionalismo. Só nos cabe pedir a Deus, que ilumine, proteja e conforte sua família. A torcida quadricolor jamais te esquecerá!

Presidente Danilo Rezini e Diretoria

Brusque Futebol Clube

Globo Esporte