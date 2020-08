Messi pede reunião e Barcelona diz: "Ou é para renovar, ou não há nada para negociar", afirma jornal

(Foto: Alberto Estévez/EFE)





O atacante Lionel Messi e seus representantes solicitaram uma reunião com a diretoria do Barcelona, na tentativa de encontrar uma solução razoável para a sua saída do clube. De acordo com informações desta sexta-feira do "El Periódico", da Catalunha, a intenção do jogador segue sendo a de ir embora, mas ele entende que isso dificilmente acontecerá de graça ou com o pagamento da multa rescisória de 700 milhões de euros.

O jornal consultou representantes do Barcelona que disseram o seguinte sobre uma possível reunião: "Ou é para renovar, ou não há nada para negociar". A diretoria segue irredutível sobre a permanência de Messi e não pretende negociá-lo para outro clube.

Enquanto isso, o argentino estuda como se manifestar publicamente sobre o desejo de sair do Barcelona. Porém, de acordo com o "As" e o "Mundo Deportivo", o craque argentino ainda não definiu data para isso e não vai aceitar qualquer tipo de pressão.

O Paris Saint-Germain entrou na disputa para contratar o argentino, depois que o diretor técnico do clube, Leonardo, fez contato com o pai do atleta, Jorge Messi, para dar os primeiros passos de negociação, segundo o "Olé". Já o "Le Parisien" e outros veículos franceses afirmam que Neymar e Di María conversaram com o amigo, na tentativa de convencê-lo a fechar com o PSG.

Mas o Manchester City é considerado o principal favorito para fechar com o jogador, caso ele realmente saia da Catalunha. O clube inglês teria oferecido um contrato de três temporadas.

O "Mundo Deportivo", da Espanha, adianta que o pai de Messi, que também é o seu representante, deve chegar em Barcelona no próximo domingo. Mesmo dia em que o elenco do clube catalão realiza testes de coronavírus, visando o início da pré-temporada.

