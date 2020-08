Messi pode estar de saída do Barcelona, de acordo com imprensa internacional

(Foto: Manu Fernandez/Reuters)



Por Redação Blog do Esporte





As especulações sobre a saída de Lionel Messi do Barcelona continuam. O jogador teria enviado um comunicado a diretoria do clube deixando claro seu desejo de não seguir na equipe. O argentino tem contrato até junho de 2021, mas usaria a cláusula de seu contrato que permite a rescisão unilateral ao fim de cada temporada.

As informações foram publicadas pela emissora “TyC Sports” e jornal “Olé", ambos da Argentina, além do jornal “Marca”, da Espanha.

Após a goleada de 8 a 2 sofrida para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, o Barcelona tem passado por uma grande reformulação dentro do clube, a começar pela mudança de técnico, que agora será Ronald Koeman, que anteriormente estava no comando da seleção da Holanda.

O holandês já informou que não contará com Suárez e Vidal para a próxima temporada, além de Rakitic, Umtiti e Firpo, que devem ser negociados. Piqué, Sergi Roberto e Busquets terão seus futuros discutidos nos próximos dias. Jordi Alba fica, de acordo com a imprensa local.

Messi está sendo especulado em alguns clubes nesta possível saída. A imprensa local fala que o atleta irá para a Internazionale e já até teria comprado uma cobertura em Milão. Outros falam do possível retorno ao Newell’s Old Boys, clube que o revelou.

Maior atleta na história do Barcelona, Messi tem 731 jogos e 634 gols em 16 temporadas jogadas pelo clube. Conquistou quatro Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes, 10 Campeonatos Espanhóis e seis Copa do Rei, além de ser eleito o melhor jogador do mundo por seis vezes.