Na volta do tênis profissional, campeã ergue troféu de máscara e luvas na Itália

(Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images)





Foi na Itália, um dos lugares mais atingidos pela pandemia do coronavírus, que o tênis profissional ressurgiu na temporada de 2020. O WTA de Palermo marcou o reinício das competições na última semana e conheceu, no domingo, a primeira campeã desde a paralisação dos torneios por conta da pandemia, em março. A francesa Fiona Ferro (44ª do ranking), de 23 anos, levantou o troféu numa imagem que ficará marcada na história: de máscara e luvas.

Os protocolos de segurança da decisão, com Fiona Ferro levantando o troféu com máscara e luvas, contrastou com as críticas sofridas pelo WTA de Palermo no início da competição. Isso porque as jogadoras denunciaram que não havia uma "bolha" no local, com o hotel sendo frequentado por turistas e as atletas podendo sair livremente pela cidade. Apesar disso, apenas um caso de contaminação foi detectado e a jogadora foi excluída do torneio antes mesmo do início da fase classificatória.

Na final, a francesa derrotou a estoniana Anett Kontaveit (20ª da WTA), cabeça de chave número 4, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5. Fiona Ferro ganhou nove posições no ranking no total, subindo de 53ª para 44ª do mundo, e agora segue para a disputa do WTA de Praga, na República Tcheca.

- Este título significa muito para mim, especialmente tendo ficado tantos meses sem competir no circuito. Eu já estava feliz só por voltar à quadra - afirmou Ferro.

Globo Esporte