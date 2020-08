Nadal defende o US Open apesar de ausência: "O torneio não vai deixar de ser grande"

(Foto: Ashley Vlotman/Gallo Images/Getty Images)









A decisão de Rafael Nadal de não atuar no US Open de 2020 ganhou grande repercussão no mundo do tênis na tarde de terça-feira. O espanhol, no entanto, fez questão de se posicionar em defesa do Grand Slam norte-americano, por estar fazendo de tudo para que a competição possa ser realizada com a maior segurança possível apesar do momento de pandemia pelo novo coronavírus.





- O torneio continua sendo grande, é um Grand Slam. Eu não sou o tipo de pessoa, não sou arrogante para dizer que o torneio não vai ser tão grande porque eu não estou jogando. É claro que o torneio vai ser disputado em circunstâncias especiais, mas segue sendo um Grand Slam e o vencedor vai sentir isso, como um vencedor de Grand Slam - disse Nadal em videoconferência reproduzida pela agência Reuters.





A decisão de Rafael Nadal tem um sentido lógico, uma vez que ele não teria chances de somar pontos no ranking - foi campeão em 2019 - e também não pode perdê-los pela decisão da ATP de resguardar os tenistas em tempo de pandemia. Portanto, o único incentivo para o espanhol seria competitivo ou financeiro, algo que ele não colocou como prioridade no momento de pandemia, evitando se deslocar para outro continente.





- Eu sei que minhas palavras podem ter repercussões. É difícil dizer se é a decisão correta ou não. Eu pessoalmente respeito a intenção positiva e o trabalho feito pela USTA e pela ATP de trazer de volta o circuito mundial. Eu respeito e entendo que há muitos jogadores em diferentes situações do que eu e precisam jogar. Precisam do dinheiro porque estão enfrentando problemas financeiros - afirmou o atual número 2 do mundo.





Nadal ainda comentou o evento "Adria Tour", promovido por Novak Djokovic em junho e que terminou com quatro jogadores infectados pelo novo coronavírus, além de outros integrantes das equipes dos atletas, entre eles o próprio sérvio. No entanto, preferiu evitar as polêmicas e buscou entender os erros cometidos pela produção.





- Claro que tiveram erros lá. Mas todos os erros são normais quando você está encarando situações que você nunca enfrentou antes - afirmou Nadal.





Globo Esporte