Napoli e Kappa lançam uniformes para a temporada 2020-2021

As novas camisas SSC Napoli Kombat Pro 2021 foram reveladas pelo SSC Napoli e Kappa.

A Kappa R&D center, em colaboração com o SSC Napoli, criou uniformes com um design elegante e clean. Os tecidos são ultraleves e as costuras em Nylon stretch dão ainda mais elasticidade e conforto.

A tecnologia de proteção Hidroway garante uma maior capacidade de respiração e liberação do calor corporal.

Cada detalhe e elemento de personalização são pensados ​​para eliminar o atrito na pele e garantir total conforto.

Os Kombat Pro 2021 estão à venda na Web Store Oficial.