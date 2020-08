Neymar posta após derrota do PSG e agradece carinho de fãs: "Perder faz parte do esporte"

(Foto: Manu Fernandez/Reuters)





Após a derrota do PSG por 1 a 0 para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões da Europa, Neymar usou as redes sociais para se manifestar. Ele agradeceu o carinho recebido dos fãs nos últimos dias e parabenizou a equipe alemã. Veja abaixo:

- Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês e PARABÉNS ao BAYER.

O brasileiro chorou no gramado depois do apito final e foi consolado por vários companheiros e também jogadores do Bayern. Zagueiro da equipe alemã, Alaba o abraçou e conversou bastante com Neymar, enquanto o atacante ia às lágrimas. Hansi Flick e Philippe Coutinho também se solidarizaram.

No jogo, Neymar teve três finalizações, uma delas salva com grande defesa de Neuer. Acertou 13 de 22 passes e quatro de sete dribles. Sofreu seis faltas e cometeu três. O camisa 10 do PSG, que conquistou todos os títulos nacionais disputados na França, encerrou a temporada com 19 gols e 11 assistências em 27 partidas.

