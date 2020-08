Nova Azzurra histórica: Itália lança uniforme inspirado em padrão gráfico do Renascimento

A Azzurra é humanamente divina. Inspirado no movimento artístico, cultural e científico que começou a clarear as ideias depois da sombria Idade Média, a nova camisa da seleção italiana foi lançado nesta segunda-feira com padrões gráficos no tradicional tom azul predominante que remetem aos criados entre os século XIV e século XVI.

Os veteranos zagueiros Bonucci e Chiellini, ambos da Juventus, foram alguns dos jogadores escolhidos para promoverem o novo uniforme.

- A camisa da seleção representa a paixão e o desejo de vitória de milhões de torcedores em todo o mundo. Vesti-la é uma emoção única, uma carga de orgulho e um sentido de responsabilidade que nos impulsiona a sempre dar o máximo - disse Chiellini.

A seleção italiana voltou a se reunir no domingo passado depois de nove meses. O técnico Roberto Mancini comanda os treinos em Coverciano, CT da federação do país, em Florença, para os primeiros jogos no ano, pela Liga das Nações.

A Azzurra estreia na competição europeia contra a Bósnia Herzegovina, na sexta-feira que vem, às 15h45 (de Brasília), no estádio Artemio Franchi, em Florença. Depois, na segunda-feira seguinte, encara a Holanda, no mesmo horário, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.

