Organizadores das Olimpíadas de Tóquio mantêm cronograma do revezamento da tocha

(Foto: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)







Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio planejam seguir o mesmo cronograma do revezamento da tocha olímpica. Segundo a Kyodo News, uma das principais agências de notícias do Japão, a chama olímpica vai passear por todo território do país, assim como sempre acontece antes de cada edição dos Jogos.

O revezamento está previsto para começar em 25 de março de 2021, na prefeitura de Fukushima, um símbolo da reconstrução do Japão após o terremoto e tsunami de 2011. Ao todo, o cronograma prevê passagem por todas as 47 províncias em 121 dias, chegando em Tóquio no dia da cerimônia de abertura, 23 de julho.

Ainda segundo a Kyodo News, a ideia inicial é manter o evento conforme planejado, mas pode haver alguma mudança nos próximos meses caso os casos de coronavírus aumentem nos próximos meses.

